PAT’ PATROUILLE – LE SPECTACLE EN AVANT LES PIRATES ! Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier, 11 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle !

« En avant les pirates » met en scène tous les personnages du célèbre dessin animé pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action !

La petite bande est de retour et compte mouiller l’ancre dans votre ville..

2024-02-11 14:00:00 fin : 2024-02-11 16:00:00. EUR.

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Pat? Patrouille is back with a brand new show!

« En avant les pirates » features all the characters from the famous cartoon in a musical adventure full of humor and action!

The little gang is back and ready to drop anchor in your town.

La Pat? Patrouille vuelve con un nuevo espectáculo

« En avant les pirates » reúne a todos los personajes de los famosos dibujos animados en una aventura musical llena de humor y acción

La pequeña banda está de vuelta y planea echar el ancla en tu ciudad.

Die Pat? Die Patrouille ist mit einer brandneuen Show zurück!

« Vorwärts, Piraten! » bringt alle Figuren des berühmten Zeichentrickfilms auf die Bühne, um ein musikalisches Abenteuer voller Humor und Action zu erleben!

Die kleine Bande ist zurück und will in Ihrer Stadt vor Anker gehen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT MONTPELLIER