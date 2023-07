SOLIDART Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier, 22 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La 6ème édition de Solid’Art Montpellier, le salon d’art contemporain du Secours populaire, au lieu les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre au Zénith Sud grâce au soutien de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole (1 600 m² d’exposition, 5 000 visiteurs attendus)..

2023-09-22 14:00:00 fin : 2023-09-22 20:00:00. .

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The 6th edition of Solid?Art Montpellier, the Secours Populaire contemporary art fair, takes place on Friday September 22, Saturday September 23 and Sunday September 24 at the Zénith Sud, thanks to the support of the City of Montpellier and Montpellier Méditerranée Métropole (1,600 m² of exhibition space, 5,000 visitors expected).

La 6ª edición de Solid?Art Montpellier, la feria de arte contemporáneo Secours Populaire, tendrá lugar el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de septiembre en el Zénith Sud gracias al apoyo del Ayuntamiento de Montpellier y Montpellier Méditerranée Métropole (1.600 m² de exposición, 5.000 visitantes previstos).

Ausgabe von Solid?Art Montpellier, der Messe für zeitgenössische Kunst der Secours Populaire, findet am Freitag, den 22., Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September im Zénith Sud dank der Unterstützung der Stadt Montpellier und Montpellier Méditerranée Métropole statt (1.600 m² Ausstellungsfläche, 5.000 erwartete Besucher).

