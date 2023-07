La Fête des Milles Avenue Albert Couton Aix-en-Provence, 21 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

4 jours de fête au village des Milles avec la Fête des Milles : une soirée dansante avec orchestre chaque soir, restauration sur place, fête foraine pour petits et grands..

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-24 01:00:00. .

Avenue Albert Couton Les Milles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



4 days of festivities in the village of Les Milles with the Fête des Milles: a dance party with live music every evening, on-site catering, funfair for young and old.

4 días de fiesta en el pueblo de Les Milles con la Fête des Milles: fiesta bailable con música en directo todas las noches, restauración in situ, parque de atracciones para todas las edades.

4 Tage lang wird im Dorf Les Milles mit dem « Fête des Milles » gefeiert: ein Tanzabend mit Orchester jeden Abend, Essen und Trinken vor Ort, Jahrmarkt für Groß und Klein.

