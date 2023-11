Dday music week-end Avenue Albert Camus Hermanville-sur-Mer, 1 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

La Ferme se transforme en petite Angleterre pour célébrer en musique les libérateurs.

21 et 22 juin : festival autour d’un groupe emblématique anglais : Les Beatles

23 juin : concert en plein air de 110 musiciens des Harmonie La Fraternelle et de la SMN : concert 80ème anniversaire du DDAY.

Programme :21 juin à partir de 18h30 jusqu’au 22 juin minuit : concerts Beatles et musique des années 60-70 toutes les heures en intérieur et extérieur par plusieurs groupes recrutés à cet effet

Salon de thé Anglais et restauration sur placeDes concerts seront programmés en continu, toutes les heures pendant toute la durée du Festival sur 3 scènes dont 1 en intérieur. Les groupes:

5B

The Low Beat

The D-day Trippers

The Beagles

THE RAGS

EMIO Yvon

Gigots Bitume

The Beatles’ Artifact

Shoop shoop Band

The Yellow Pepper’s Band »23 juin à 17h30 : concert en plein air des 110 musiciens des deux harmonies sur un répertoire de la Libération

Bar et Restauration sur place avec la présence de trucks et des associations..

2024-06-23 17:30:00 fin : 2024-06-23 . .

Avenue Albert Camus LA FERME parc municipal

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



La Ferme is transformed into a little England to celebrate the liberators with music.

june 21 and 22: festival around an iconic English band: The Beatles

june 23: open-air concert by 110 musicians from Harmonie La Fraternelle and SMN: DDAY 80th anniversary concert.

Program:June 21 from 6:30 p.m. to midnight June 22: Beatles concerts and music from the 60s and 70s every hour, indoors and outdoors, by several specially recruited groups

English tearoom and on-site cateringConcerts will be programmed continuously, every hour for the duration of the Festival on 3 stages, including 1 indoors. The bands:

5B

The Low Beat

The D-day Trippers

The Beagles

THE RAGS

EMIO Yvon

Gigots Bitume

The Beatles’ Artifact

Shoop shoop Band

The Yellow Pepper’s Band « June 23 at 5:30pm: open-air concert by the 110 musicians of the two bands, with repertoire from the Liberation

Bar and Catering on site with trucks and associations.

La Ferme se transforma en una pequeña Inglaterra para celebrar con música a los libertadores.

21 y 22 de junio: festival centrado en un grupo inglés emblemático: The Beatles

23 de junio: concierto al aire libre de 110 músicos de la Harmonie La Fraternelle y de la SMN: concierto del 80 aniversario de DDAY.

Programa:21 de junio desde las 18.30 h hasta la medianoche del 22 de junio: conciertos de los Beatles y música de los años 60 y 70 cada hora en el interior y al aire libre a cargo de varios grupos contratados a tal efecto

Salón de té inglés y restauración in situLos conciertos se programarán de forma ininterrumpida, cada hora, durante todo el Festival en 3 escenarios, 1 de ellos cubierto. Los grupos:

5B

The Low Beat

Los D-day Trippers

Los Beagles

THE RAGS

EMIO Yvon

Gigots Bitume

El artefacto de los Beatles

Shoop shoop Band

The Yellow Pepper’s Band « 23 de junio a las 17.30 h: concierto al aire libre de los 110 músicos de las dos bandas, con un repertorio sobre la Liberación

Bar y Catering in situ con la presencia de camiones y asociaciones.

Der Bauernhof verwandelt sich in Klein-England, um die Befreier mit Musik zu feiern.

21. und 22. Juni: Festival rund um eine emblematische englische Band: die Beatles

23. Juni: Open-Air-Konzert mit 110 Musikern der Harmonie La Fraternelle und der SMN: Konzert zum 80. Jahrestag des DDAY.

Programm:21. Juni ab 18.30 Uhr bis 22. Juni um Mitternacht: stündliche Beatles-Konzerte und Musik der 60er und 70er Jahre im Innen- und Außenbereich durch mehrere eigens dafür rekrutierte Bands

Englische Teestube und Essen vor OrtDie Konzerte werden während des gesamten Festivals stündlich auf drei Bühnen, davon eine im Innenbereich, gespielt. Die Bands:

5B

The Low Beat

The D-day Trippers

The Beagles

THE RAGS

EMIO Yvon

Bitumen-Gigots

The Beatles’ Artifact

Shoop shoop Band

The Yellow Pepper’s Band « 23. Juni um 17.30 Uhr: Open-Air-Konzert der 110 Musiker der beiden Harmonien mit einem Repertoire aus der Zeit der Befreiung

Bar und Restauration vor Ort mit der Präsenz von Trucks und Vereinen.

