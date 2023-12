Bal swing day Avenue Albert Camus Hermanville-sur-Mer, 4 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Bal gratuit, ouvert à tous et toutes.

Prestation proposée par l’Association des Amis de la Villa LouisInitiations et démonstrations de danses Lindy Hop et Balboa proposées au public au début du bal. Initiations d’environ 30 minutes offerte par l’association Rock’n Go (Caen).Bal animé par Paul Golledge (alias DJ Swing Maniac). Paul est un DJ renommé en Grande-Bretagne et en France. Il organise de nombreux événements dansants de part et d’autre de la Manche (soirées Mouthful o’Jam).Bal pas « comme les autres ». Paul anime en effet des soirées dansantes où il mixe sa musique avec des 78 tours sur des platines d’époque. Il en compte plus de 5 000 dans sa collection..

Samedi 2024-06-15 fin : 2024-06-16 . .

Avenue Albert Camus LA FERME parc municipal

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Free ball, open to all.

Proposed by the Association des Amis de la Villa LouisInitiations and demonstrations of Lindy Hop and Balboa dances offered to the public at the start of the ball. Initiations of around 30 minutes offered by the association Rock?n Go (Caen).Ball hosted by Paul Golledge (aka DJ Swing Maniac). Paul is a renowned DJ in the UK and France. He organizes numerous dance events on both sides of the Channel (Mouthful o?Jam evenings). Paul hosts dance parties where he mixes his music with 78s on vintage turntables. He has over 5,000 in his collection.

Baile gratuito, abierto a todos.

Propuesto por la Association des Amis de la Villa LouisIniciaciones y demostraciones de bailes Lindy Hop y Balboa ofrecidas al público al comienzo del baile. Iniciaciones de unos 30 minutos ofrecidas por la asociación Rock?n Go (Caen).Baile presentado por Paul Golledge (alias DJ Swing Maniac). Paul es un DJ de renombre en el Reino Unido y Francia. Organiza numerosos eventos de baile a ambos lados del Canal de la Mancha (veladas Mouthful o’Jam). Paul organiza veladas de baile en las que mezcla su música con discos de 78 en tocadiscos antiguos. Tiene más de 5.000 en su colección.

Kostenloser Ball, für alle offen.

Die Veranstaltung wird von der Association des Amis de la Villa Louis organisiert. Zu Beginn des Balls werden dem Publikum Einführungen und Vorführungen der Tänze Lindy Hop und Balboa angeboten. Der Ball wird von Paul Golledge (alias DJ Swing Maniac) moderiert und von der Organisation Rock?n Go (Caen) angeboten. Paul ist ein in Großbritannien und Frankreich bekannter DJ. Er organisiert zahlreiche Tanzveranstaltungen auf beiden Seiten des Ärmelkanals (Mouthful o?Jam-Abende).Kein Ball wie jeder andere. Paul veranstaltet Tanzabende, auf denen er seine Musik mit 78er Schallplatten auf alten Plattenspielern mischt. Seine Sammlung umfasst über 5.000 Platten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Caen la Mer