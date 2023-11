Bourse aux jouets Avenue Albert Calmette Revin, 11 novembre 2023, Revin.

Revin,Ardennes

La bourse sera ouverte au public de 8h à 18h.Vêtements et puériculture. Buvette et petite restauration sur place. ENTRÉE LIBRE Bienvenue à toutes et tous….

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Avenue Albert Calmette Salle polyvalente d’Orzy

Revin 08500 Ardennes Grand Est



The market will be open to the public from 8 a.m. to 6 p.m. Clothing and childcare. Refreshments and snacks on site. FREE ENTRY Welcome to all…

La feria estará abierta al público de 8.00 a 18.00 horas. Ropa y cuidado de niños. Refrescos y tentempiés in situ. ENTRADA GRATUITA Bienvenida a todos…

Die Börse ist von 8 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.Kleidung und Kinderpflege. Getränke und kleine Snacks vor Ort. FREIER EINTRITT Willkommen an alle…

Mise à jour le 2023-10-31 par Ardennes Tourisme