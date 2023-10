Sortie à la « Cueillette de l’Aragnon » avec le Savoir Partagé Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn, 2 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

En compagnie de l’équipe du Savoir-Partagé, venez découvrir le site de la « Cueillette de l’Aragnon à Montardon. Au programme : ateliers et des animations autour de l’alimentation, des fruits, des légumes et de la vie sauvage..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:00:00. .

Avenue Al Cartero Maison des Services

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join the Savoir-Partagé team to discover the « Cueillette de l’Aragnon » site in Montardon. On the program: workshops and activities focusing on food, fruit, vegetables and wildlife.

Venga a descubrir la « Cueillette de l’Aragnon » en Montardon con el equipo de Savoir-Partagé. En el programa: talleres y animaciones en torno a la alimentación, las frutas, las verduras y la fauna.

Entdecken Sie gemeinsam mit dem Team von Savoir-Partagé den Standort der « Cueillette de l’Aragnon » in Montardon. Auf dem Programm stehen Workshops und Animationen rund um die Themen Ernährung, Obst, Gemüse und Wildtiere.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Béarn des Gaves