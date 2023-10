La semaine bleue : Sortie Nature et champignons Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn, 6 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue, Christophe Contreras vous partage son savoir à travers une ballade à la découverte de plantes et de champignons…

Activité destinée aux 60 ans et +.

Sur inscription auprès du 05.59.38.37.01..

2023-10-06

Avenue Al Cartero Maison des Services

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue, Christophe Contreras shares his knowledge with you on a walk to discover plants and mushrooms…

Activity for 60+.

Please register by calling 05.59.38.37.01.

En el marco de la Semaine Bleue, Christophe Contreras compartirá con usted sus conocimientos en un paseo para descubrir plantas y setas…

Esta actividad está dirigida a mayores de 60 años.

Inscríbase en el 05.59.38.37.01.

Im Rahmen der Blauen Woche teilt Christophe Contreras sein Wissen mit Ihnen auf einem Spaziergang zur Entdeckung von Pflanzen und Pilzen…

Diese Aktivität richtet sich an Personen ab 60 Jahren.

Nach Anmeldung unter 05.59.38.37.01.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves