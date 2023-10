La semaine bleue : visite des salines et dégustation Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn, 4 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Savoir-Partagé vous emmène visiter la saline de Salies-de-Béarn. Salisiennes, salisiens ou d’ailleurs, c’est un moment de convivialité à partager !

Visite destinée aux 60 ans et + .

Sur inscription auprès du 05.59.38.37.01..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

Avenue Al Cartero Maison des Services

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue, Savoir-Partagé takes you on a tour of the Salies-de-Béarn saltworks. Salisiennes, salisiens or from elsewhere, this is a convivial moment to share!

This tour is for people aged 60 and over.

Please register with 05.59.38.37.01.

En el marco de la Semana Azul, Savoir-Partagé le invita a visitar las salinas de Salies-de-Béarn. Tanto si eres de Salies como de más lejos, ¡es una ocasión estupenda para compartir!

Esta visita está destinada a las personas mayores de 60 años.

Inscríbase en el 05.59.38.37.01.

Im Rahmen der Blauen Woche nimmt Sie das Savoir-Partagé mit auf einen Besuch der Saline von Salies-de-Béarn. Salisiennes, Salisiens oder von anderswo, es ist ein geselliger Moment, den Sie teilen sollten!

Dieser Besuch richtet sich an Personen ab 60 Jahren.

Nach Anmeldung unter 05.59.38.37.01.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves