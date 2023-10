La semaine bleue : conférence sur le cambriolage et les abus de faiblesse Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn, 3 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Savoir-Partagé, la Gendarmerie Nationale et le CIAPA animeront une conférence sur les arnaques, escroquerie sur internet, la vente forcée, les cambriolages, le démarchage téléphonique…

Conférence destinée aux 60 ans et +.

Sur inscription auprès du 05.59.38.37.01..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

Avenue Al Cartero Maison des Services

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue, Savoir-Partagé, the Gendarmerie Nationale and CIAPA will be hosting a conference on scams, internet fraud, forced sales, burglaries, cold calling…

Designed for people aged 60 and over.

Register by calling 05.59.38.37.01.

En el marco de la Semana Azul, Savoir-Partagé, la Gendarmería Nacional y la CIAPA organizan una conferencia sobre estafas, fraudes por internet, ventas forzadas, robos, llamadas en frío, etc.

Esta conferencia está dirigida a las personas mayores de 60 años.

Es necesario inscribirse llamando al 05.59.38.37.01.

Im Rahmen der Blauen Woche veranstalten das Savoir-Partagé, die Gendarmerie Nationale und der CIAPA eine Konferenz zum Thema Betrug, Internetbetrug, Zwangsversteigerung, Einbrüche, Telefonmarketing….

Die Konferenz richtet sich an Personen ab 60 Jahren.

Anmeldung erforderlich unter 05.59.38.37.01.

