La semaine bleue : atelier bien-être Sophrologie Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn, 2 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Savoir-Partagé et Justine Bareille (sophrologue) vous proposent un atelier bien-être où seront abordés des thèmes aussi divers que le sommeil, la gestion du stress…

Atelier destiné aux 60 ans et +.

Sur inscription auprès du 05.59.38.37.01..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . EUR.

Avenue Al Cartero Maison des Services

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue (Blue Week), Savoir-Partagé and sophrologist Justine Bareille are offering a wellness workshop covering topics as diverse as sleep and stress management…

Workshop for 60+.

Please register by calling 05.59.38.37.01.

En el marco de la Semana Azul, Savoir-Partagé y Justine Bareille (sofróloga) organizan un taller de bienestar sobre temas tan diversos como el sueño, la gestión del estrés, etc.

Este taller está dirigido a personas mayores de 60 años.

Para inscribirse, llame al 05.59.38.37.01.

Im Rahmen der Blauen Woche bieten das Savoir-Partagé und Justine Bareille (Sophrologin) einen Wellness-Workshop an, in dem so unterschiedliche Themen wie Schlaf, Stressbewältigung usw. behandelt werden.

Dieser Workshop richtet sich an Personen ab 60 Jahren.

Anmeldung erforderlich unter 05.59.38.37.01.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves