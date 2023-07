Concert MC Solaar Avenu Lieutenant Colonel Faro Tulle, 17 février 2024, Tulle.

Tulle,Corrèze

Pionnier du Rap français dans les années 90, MC SOLAAR continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s(impose. MC SOLLAR a véritablement démocratisé le mouvement rap en France. MC SOLLAR est de retour cette année avec le titre « Tout se transforme » issu de la bande originale du film « Transformeur »..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

Avenu Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A pioneer of French rap in the 90s, MC SOLAAR continues to establish himself as one of the finest talents on the French-speaking scene. His distinctive, poetic and playful style has made a name for itself. MC SOLLAR has truly democratized the rap movement in France. MC SOLLAR is back this year with the track « Tout se transforme » from the soundtrack of the film « Transformeur ».

Pionero del rap francés de los años 90, MC SOLAAR sigue consolidándose como uno de los mejores talentos de la escena francófona. Su estilo distintivo, poético y lúdico se ha hecho un nombre por sí mismo. MC SOLLAR ha democratizado realmente el movimiento del rap en Francia. MC SOLLAR regresa este año con el tema « Tout se transforme » de la banda sonora de la película « Transformeur ».

MC SOLAAR, der in den 90er Jahren zu den Pionieren des französischen Rap gehörte, behauptet sich weiterhin als eine der schönsten Federn der französischsprachigen Szene. Sein besonderer, poetischer und verspielter Stil setzt sich durch. MC SOLLAR hat die Rap-Bewegung in Frankreich demokratisiert. MC SOLLAR ist dieses Jahr mit dem Titel « Tout se transforme » aus dem Soundtrack des Films « Transformeur » zurückgekehrt.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze