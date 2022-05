Aventuriers en herbe Vagney, 15 août 2022, Vagney.

Aventuriers en herbe

du lundi 15 août au dimanche 28 août à Vagney

Séjours de 7 jours : du 15 au 21 août 2022 du 22 au 28 août 2022 Dans un cadre naturel de 4,5 ha particulièrement préservé, les enfants goûteront à toutes les activités de pleine nature. Au programme : Stage “nature” pour apprendre à devenir un véritable petit aventurier avec des activités comme course d’orientation, balade en forêt, construction de cabanes et aménagement d’un camp trappeur, apprentissage des techniques de noeuds, comment faire du feu, activités manuelles avec création d’attrapes-rêves, de bracelets, land’art, love on the Rocks (peinture sur galets), constitution d’un herbier, atelier de cuisine trappeur… Randonnée Faune et Flore, Parcours Aventure, Tir à l’arc, Piscine, Baignade et jeux d’eau au lac de Gérardmer.

500 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

