Brasparts Ti Menez Are Brasparts, Finistère Aventuriers buissonniers (Camp d’été en breton, 6-10 ans) Ti Menez Are Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Aventuriers buissonniers (Camp d’été en breton, 6-10 ans) Ti Menez Are, 15 août 2021-15 août 2021, Brasparts. Aventuriers buissonniers (Camp d’été en breton, 6-10 ans)

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Ti Menez Are

Nous protégerons notre territoire en élevant près de notre tipi un totem orné des couleurs et symboles de notre clan. Nous vivrons des Aventures Nature en construisant notre cabane dans le grand bois. Après avoir parcouru les sentiers de nos petites montagnes en compagnie de nos ânes, nous écouterons des contes et légendes des Monts d’Arée. Les aventuriers qui le souhaitent pourront passer une nuit sous le tipi.

TP : 534 € / TR : 506 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T17:00:00

