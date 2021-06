Aventuriers au fil de l’eau La fontaine d’annibal, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Buis-les-Baronnies.

Aventuriers au fil de l’eau

du jeudi 8 juillet au vendredi 16 juillet à La fontaine d’annibal

Au programme : Baignade et rivière ! En fonction des envies des enfants : construction et décollage de micro-fuseés, construction de mini-radeaux, bivouac, soirée à la belle étoile et des constellations, atelier de créations, balade les pieds dans l’eau, fabrication de sirops sauvages, cuisine au four solaire, veillées festives… Le centre est doté d’une piscine privée et d’une rivière passant juste devant pour pratiquer des activités ludiques et aquatiques pour une colo 100% rafraichissante !

659

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La fontaine d’annibal quai de l’ouvèze 26170 Buis-les-Baronnies Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T10:00:00