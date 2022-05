Aventures végétales Musée d’art,d’histoire et d’archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Musée d’art, d’histoire et d’archéologie, le dimanche 5 juin à 11:00

Vous vous demandez quels arbres et végétaux poussent à proximité du musée ? Pour assouvir votre curiosité, nous vous invitons à découvrir l’exposition du botaniste Francis Hallé et à participer ensuite dans un atelier en plein air à la création collaborative d’un herbier numérique des jardins du musée. Atelier familles à partir de 6 ans.

Sur réservation au 02 32 31 81 90

