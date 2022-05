Aventures Vacances Centre JEAN UDAQUIOLA

Viens prendre le temps de vivre tes vacances, de profiter de l’océan et participer à de nombreuses activités. Le premier jour, découvre toutes les activités possibles et compose ton programme de la semaine. – Plage : baignades aux lacs de Navarosse, de Parentis ou à l’océan, pique-nique, balade, jeux, land art… – Activités sportives : stand up paddle, Tir à l’arc, Bubble-foot, Trollball, paddle géant, baignade… – Activités à la carte : sortie dune du Pilat, parcours d’orientation, expression artistique, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… – Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

Viens créer les vacances qui te ressemblent ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

