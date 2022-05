Aventures sur la Nive CENTRE ERREKA GORRI, 24 juillet 2022, .

Aventures sur la Nive

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à CENTRE ERREKA GORRI

Viens profiter d’un séjour au cœur des montagnes basques entre activités sportives et découverte de la nature et supers moments entre copains ! Pour ce séjour fun et sportif, au programme: – Via ferrata – Rafting – Canyonning (pour les 10/14 ans) – Découverte des sentiers de montagne Mais aussi: – Course d’orientation – Grands jeux de force basque – Activités créatives et artistisques [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 559,00 €

Des aventures fun et sportives sur la rivière de la Nive au cœur du Pays Basque intérieur !

CENTRE ERREKA GORRI BOURG, 64430 ALDUDES



