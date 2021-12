Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées AVENTURES KID’S à la station du Val d’azun Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

AVENTURES KID'S à la station du Val d'azun, 29 décembre 2021

2021-12-29 14:00:00

15 EUR Un plateau de jeu numérique « grandeur nature » sur les pistes de la station pour s'amuser, courir , réfléchir, collaborer, anticiper, s'orienter. Animations pour les 5 12 ans. +33 5 62 97 42 18

