Aventures et mésaventures de la langue française au Québec Henrichemont Henrichemont Catégories d’Évènement: Cher

Henrichemont

Aventures et mésaventures de la langue française au Québec Henrichemont, 4 février 2023, Henrichemont . Aventures et mésaventures de la langue française au Québec Médiathèque Espace Victor Hugo Henrichemont Cher

2023-02-04 17:00:00 – 2023-02-04 Henrichemont

Cher Venez assister à la conférence de Michelle Blayac de l’association Berry-Québec culture.festivites@outlook.fr +33 6 73 90 40 45 conférence

Henrichemont

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Henrichemont Autres Lieu Henrichemont Adresse Médiathèque Espace Victor Hugo Henrichemont Cher Ville Henrichemont lieuville Henrichemont Departement Cher

Henrichemont Henrichemont Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henrichemont/

Aventures et mésaventures de la langue française au Québec Henrichemont 2023-02-04 was last modified: by Aventures et mésaventures de la langue française au Québec Henrichemont Henrichemont 4 février 2023 cher Henrichemont Médiathèque Espace Victor Hugo Henrichemont Cher

Henrichemont Cher