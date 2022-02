Aventures et Cabanes en Forêt Domaine du Boulet, 7 août 2022, Feins.

Aventures et Cabanes en Forêt

du dimanche 7 août au samedi 13 août à Domaine du Boulet

Ton terrain de jeux favori pour tes vacances : la nature ! ———————————————————- Bienvenue au coeur d’un espace naturel préservé et classé Natura 2000 à l’étang de Boulet, le plus vaste plan d’eau navigable d’Ille-et-Vilaine, où se déroulera ton aventure nature et sportive ! L’aventure laissera place à ton imagination grâce à la construction de cabanes dans la forêt. Nous te proposons différentes activités manuelles à réaliser avec des matériaux naturels : cartes postales et Land Art (utilisation du cadre et des matériaux naturels pour réaliser des oeuvres éphémères). Amoureux de nature et de grands espaces, l’activité VTT te permettra de découvrir la forêt et les abords de l’étang de Boulet : ses paysages, sa faune et sa flore. En équipe avec tes amis, tu participeras à un grand jeu de piste muni de ta boussole et de ta carte. Tu devras résoudre les énigmes sans perdre le Nord ! Sans oublier, les baignades au lac. Enfin, une sortie au parc accrobranche te sera proposée au cours de la colonie de vacances. **A ce programme s’ajoutent tous les jeux et animations que l’équipe pédagogique t’aura minutieusement préparés !**

519 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine du Boulet La Bijouterie, 35440 Feins Feins Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T20:00:00