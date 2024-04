aventures en plein air Le relais de Chantelouve, lundi 22 avril 2024.

aventures en plein air dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Le relais de Chantelouve selon quotient familial: de 71 à 233€ eybinois / de 197 à 357€ extérieurs à Eybens (aide « colo apprenantes » déduites)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T08:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Le séjour est organisé du lundi 22 au vendredi 26 avril au centre Le relais de Chantelouve situé à Laffrey sur le plateau Matheysin.

Ce séjour est principalement axé sur le vivre ensemble, la prise en compte des besoins et des envies des enfants.

Le cadre permet un réel dépaysement afin que les enfants se sentent réellement en vacances. Ce séjour, va permettre également de découvrir l’environnement montagnard. Diverses activités seront proposées tout au long de la semaine : soins aux animaux, balades en forêt, grands jeux, découverte de la nature, activités manuelles, jeux de société, veillées animées….

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476242232 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@clc-asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centreloisirsetculture-eybens.fr/ »}]

colo vacances