AVENTURES EN ALTITUDE ARACHES LA FRASSE Flaine, lundi 5 août 2024.

AVENTURES EN ALTITUDE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 11 août ARACHES LA FRASSE 610 € Transport au départ de Paris/IDF inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T08:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:00:00+02:00

Séjour de 7 jours : du 05 au 11 août 2024

Avec ce séjour, les enfants s’initieront aux joies des activités à la montagne l’été. Un séjour complet et varié avec des séances sportives accessibles, des balades nature au grand air et plein d’activités pour apprendre en s’amusant chaque jour d’une nouvelle façon.

Au programme : Mountain Kart, parcours aventures, randonnée pédestre et soirée trappeur, aquapark, randonnée au désert de Platé avec montée en télécabine, tir à l’arc, Big Air Bag, Pentagliss, baignade au plan d’eau du lac bleu, tournois sportifs etc…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

ARACHES LA FRASSE FRONT DE NEIGE, 74300 ARACHES LA FRASSE Flaine 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}]