Aventures avec les longues oreilles camping du Langenwasen, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Mittlach.

Aventures avec les longues oreilles

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à camping du Langenwasen

**Objectifs du camp :** – vivre des vacances au grand air, respirer, s’amuser, découvrir – découvrir l’environnement montagnard – initier les enfants au soin des animaux – initier les enfants à la randonnée en montagne et à l’orientation – favoriser des rencontres – décrocher des écrans **Marcher avec des ânes :** Pourquoi des ânes ? – pour initier les enfants à la marche régulière avec du dénivelé, (pas tous les jours attractive à leur âge) grâce au rythme lent et régulier des ânes – impose d’évoluer en groupe et développe le souci du collectif – développer une relation à l’animal apaise les enfants, les aide à se décentrer pour prendre en compte les besoins des ânes et donc d’autres que soi – enfin, ce premier départ et sur une durée considérée comme longue par certains est bien mieux vécu grâce à la relation affective avec les animaux S’occuper des ânes est un temps à part entière, répété quotidiennement, plusieurs fois par jour, avant, pendant et après les randos. Ces moments, qui deviennent des rituels sont autant de moments qui structurent aussi un quotidien très différent en camp. La vie quotidienne en camp occupe plus largement une grande partie des journées. Repas, douches, rangement des affaires personnelles sont des moments éducatifs et qui feront l’objet d’une attention toute particulière. **Au programme de cette semaine :** – Sorties quotidiennes avec les ânes – manger dehors tous les jours, une aventure en soi ! – découvrir différents milieux, sommets, forêts, torrents, lacs – cuisiner avec les enfants – jeux en forêt – veillées, nuit à la belle étoile – jeux dans la rivière – soins quotidiens aux ânes : 4 ânes répartis en 4 groupes qui en assument le brossage et tous les soins du début à la fin du séjour – moments dédiés à rien, prendre le temps, profiter d’un lieu qui inspire, des observations et de la chance d’être dans de beaux coins de nature Il est à noter enfin que pour rendre ce séjour possible d’un point de vue matériel, nous mettrons à disposition des enfants des sacs à dos, des sacs de couchage avec drap et des tapis de sols. En cas de très mauvais temps, les tentes sont parfaitement étanches et le camping dispose d’une salle avec une bibliothèque qui sert de zone de repli.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

camping du Langenwasen 5 chemin du camping 68380 Mittlach



