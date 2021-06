Aventures aux sommets Les gentianes, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Burdignin.

Aventures aux sommets

du mercredi 7 juillet au mardi 13 juillet à Les gentianes

Cette belle et grande maison de Haute-Savoie est située au cœur de la nature. Le hameau « Les Crozats » domine la « Vallée Verte » et le centre de vacances « Les Gentianes » est situé à seulement 20 kilomètres de la ville d’Annemasse, il domine le lac Léman. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits avec une table et où chacun dispose de son armoire pour ranger ses vêtements. Les chambres sont réparties sur deux niveaux ainsi que les douches, sanitaires et lavabos qui se situent à chaque étage. Au rez-de-chaussée sont réparties 4 salles d’activités de 30m2 chacune et au rez-de-jardin une salle d’activité plus grande de 150m2 environ, sonorisée pour les fêtes et une salle de jeu. Au rez-de-chaussée se trouve le restaurant où l’on prépare une cuisine traditionnelle faite sur place avec des spécialités locales (raclette, jambon de pays…) et des produits locaux. À l’extérieur, des espaces de jeux privatifs de 3 hectares avec une vue imprenable sur les montagnes qui entourent l’établissement et un terrain de football. Au cœur de la montagne savoyarde, le centre est en prise directe avec le milieu ce qui permettra aux enfants de découvrir toute la richesse que la nature leur offre au cœur de la « Vallée Verte ». Au Programme : • 1 séance d’Accrobranche au parc naturel et boisé de Saxel à 15 minutes en car du centre de vacances (divers parcours aménagés en fonction de la taille de chaque enfant et par niveaux de difficultés). • 1 randonnée « Trappeur » avec un guide « Nature » et la découverte de la Vallée Verte, la construction de cabanes et de moulins à eau, un jeu de piste. • 1 sorties à la piscine ludique de Villard-sur-Boëge avec des jeux dans l’eau et du matériel pédagogique et ludique. • 1 journée à la découverte du lac Léman avec pique nique, jeux de plage et jeux dans l’eau (baignade, grands jeux sur la plage du lac, jeux sportifs). • 1 excursion à la demi-journée à la Ferme Fromagerie de Villard-sur-Boëge avec découverte des animaux de la ferme et confection des fromages locaux et découverte des étapes de fabrication de la Tome de Savoie, de l’Abondance et de la Raclette. • Soirées à thèmes quotidiennes organisées par l’équipe d’animation et soirée dansante.

595

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les gentianes 74420 Burdignin Haute-Savoie



