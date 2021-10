Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains, Gironde Aventures Andernos Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Aventures Andernos Andernos-les-Bains, 25 octobre 2021, Andernos-les-Bains. Aventures Andernos 2021-10-25 – 2021-10-29

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains Stages hebdomadaires pendant les vacances scolaires :

– Activités sportives de pleine nature destinées aux 12-17 ans, encadrées par un éducateur diplômé d’État.

Vacances de la Toussaint sur le thème du Wakeboard.

Tarif selon le quotient familial,comprenant l’accès aux activités sportives, les transports (si nécessaire), l’accompagnement et l’animation, les repas du midi. → Inscription et paiement via le Kiosque Famille sur le site de la ville www.andernos.fr Stages hebdomadaires pendant les vacances scolaires :

+33 5 56 82 02 47

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Ville Andernos-les-Bains lieuville 44.74493#-1.08425