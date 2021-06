Sarp Sarp Hautes-Pyrénées, Sarp Aventure Verticale Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Cet été, faites découvrir à vos enfants des activités insolites au travers d'un stage de 5 jours. Vous n'avez rien à faire, juste à les inscrire. Au programme : escalade, tir à l'arc, canyon, paddle géant, via ferrata, et cirque. Le stage s'adresse aux enfants entre 8 et 13 ans. Tarif : 219€ Inscription obligatoire sur www.helenediard.fr. Lieu défini en fonction des conditions météorologiques. Prendre contact directement avec les accompagnateurs. cascarr-escalade@wanadoo.fr +33 6 83 00 69 00

