AVENTURE SPORTIVE Hameau de Gréoulou Sautel, lundi 8 juillet 2024.

AVENTURE SPORTIVE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 et 17 juillet Hameau de Gréoulou 720

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:30:00+02:00 – 2024-07-08T09:00:00+02:00

Fin : 2024-07-17T16:30:00+02:00 – 2024-07-17T17:00:00+02:00

Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives variées encadrées par des professionnels dans le magnifique cadre qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise.

Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, Le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide et d’équipe entre les enfants.

Il n’y a rien à prouver à personne sauf se faire plaisir en vacances…

Activités :

1 séance de Grimp arbre

1 journée d’accrobranche

1 séance de Paddle géant

1 séance de Canoé

1 séance d’escalade

2 séances de Tir à l’arc (à ventouse)

Pour tous : Baignade à la piscine jeux en plein air, découverte de la nature, veillées (feux de camp, boom, etc…)

Hameau de Gréoulou Gréoulou Sautel 09300 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://evasion-vacances.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 64 63 16 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@evasion-vacances.com »}]