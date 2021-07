Aventure « Sport du monde » au Forum des sciences Forum des sciences, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Aventure « Sport du monde » au Forum des sciences

Forum des sciences, le dimanche 25 juillet à 14:00

**Dimanche 25 juillet 2021 à 14h et 17h, prêt à embarquez pour un tour du monde sportif et culturel ?** Muni de vos baskets, Seul ou en famille, vous partirez à la découverte de sports hors du commun, venus du monde entier… Lors de cette séance, il vous faudra faire preuve d’esprit d’équipe et de fair-play, tout en s’amusant et peut-être, qui sait, vous trouverez une nouvelle passion ! * Avec la compagnie N’Joy. * Gratuit sur réservation : 03 59 73 96 00 * Jauge : 50 places * [Infos](https://forumdepartementaldessciences.fr/evenements/aventure-sport-du-monde/)

Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T17:00:00