Aventure sensorielle et ludique, 15 mars 2021-15 mars 2021, Valderiès. Aventure sensorielle et ludique 2021-03-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-15 12:00:00 12:00:00 Association Séga’liens 6, chemin de Musac

Valderiès Tarn Valderiès Appel aux petits curieux et aventuriers, âgés de 2 à 4 ans, pour venir découvrir un parcours sensoriel et ludique !

Stimulez ses sens par le toucher, le visuel, l’audition, le goût ou l’olfactif et partagez un moment plein de douceur… accueil@cs-segalatarnais.org +33 5 63 56 55 88 http://www.cs-segalatarnais.org/ Appel aux petits curieux et aventuriers, âgés de 2 à 4 ans, pour venir découvrir un parcours sensoriel et ludique !

