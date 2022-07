Aventure Robinson, jusqu’au crépuscule Sauvagnon, 29 juillet 2022, Sauvagnon.

Aventure Robinson, jusqu’au crépuscule

Bois de Sauvagnon Chemin du Bois Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

2022-07-29 14:30:00 – 2022-07-29 22:00:00

Chemin du Bois Bois de Sauvagnon

Sauvagnon

Pyrénées-Atlantiques

Sauvagnon

EUR 40 40 Une aventure unique pour vos enfants de 7 à 11 ans , qui pourront se mettre dans la peau d’un aventurier le temps d’une demi-journée !

L’idée est pour les enfants, d’entrer dans une bulle de nature et redécouvrir un lieu autrement

Objectifs :

– découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.

– favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.

– développer son imagination.

– passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir. Places limitées.

Chaque enfant repart avec un souvenir de sa demi-journée Robinson.

Dans le chapeau d’Olivier

Chemin du Bois Bois de Sauvagnon Sauvagnon

