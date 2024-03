Aventure Olympique : Explorez le Monde des Sports Olympiques. Association CENH- Centre d’éducation Nature du Houtland Wormhout, lundi 29 juillet 2024.

Aventure Olympique : Explorez le Monde des Sports Olympiques. Dans le cadre de l’opération « colo apprenantes 2024 » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 3 août Association CENH- Centre d’éducation Nature du Houtland

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-29T10:00:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T17:00:00+02:00

Le séjour, d’une durée de 6 jours/5Nuits, du 29 juillet au 3 août, sera une expérience immersive alliant sport, nature et les Jeux Olympiques 2024. Les enfants de 11 à 14 ans auront l’opportunité de participer à des activités enrichissantes incluant des ateliers sportifs, des jeux thématiques et des découvertes de la nature locale. Ce séjour unique vise à stimuler leur esprit de compétition, leur esprit d’équipe et leur appréciation de la nature tout en s’inspirant de l’esprit olympique. Une expérience inoubliable alliant divertissement, éducation et aventure attend les participants de ce programme exceptionnel.

Le séjour sur le thème du sport, de la nature et des Jeux Olympiques offrira aux enfants une expérience enrichissante. le séjour leurs permetra de développer leurs compétences sportives, leur esprit d’équipe et leur esprit de compétition, tout en favorisant leur appréciation de la nature. En participant à des activités variées et enrichissantes, les enfants peurront renforcer leur confiance en eux, améliorer leur condition physique, développer leur sens des responsabilités et apprendre des valeurs telles que la persévérance, le respect et la collaboration. De plus, cette immersion dans un environnement éducatif et ludique les encouragera à explorer de nouvelles passions, à créer des liens avec leurs pairs et à cultiver une appréciation durable pour le sport, la nature et les valeurs olympiques.

Il s’agit d’un séjour à Wormhout intitulé « Aventure Olympique » qui s’articulera autour de temps de révision afin de préparer la rentrée scolaires, des temps dédiés aux activités de nature et sportives, et la découverte de la biodiversité. Ainsi qu’une approche des valeurs olympique qui sera mise en avant dans le cadre des J-O Paris 2024 qui se dérouleront en même temps que le séjour.

Le séjour proposé s’inscrit dans les thématiques dominantes suivantes :

– les activités physiques et sportives de pleine nature

– La Citoyenneté et la vie civique

Les équipes pédagogiques sensibiliseront les enfants et jeunes aux notions de vie collective pour s’intégrer socialement et pour se sensibiliser à la citoyenneté et à la vie en communauté. Notre vision éducative est celle de l’éducation populaire à savoir favoriser une éducation à la citoyenneté par une démarche de construction active et collaborative.

Nous souhaitons mettre en place ce projet dans le but d’atteindre plusieurs objectifs :

– Acquérir plus d’autonomie : apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, développer la curiosité et la créativité.

– Mobiliser et solliciter les connaissances et les compétences des enfants et des jeunes accueillis, par des activités variées à caractère ludique, culturel, sportif.

– Savoir être et vivre ensemble : accepter l’autre, construire une démarche citoyenne par la vie en collectivité.

– Devenir acteur de son environnement et de son avenir : découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu, y trouver sa place et son rôle.

– Renforcer des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier une démarche, traiter les informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses et vérifier.

-S’approprier des techniques et maîtriser des outils : pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques.

Ce projet permettra à des jeunes de 10 à 14 ans de sortir de leur milieu ; la rupture avec l’environnement quotidien génère une perte de repère chez les jeunes, favorable au repositionnement de valeurs telles que le respect, l’entraide, l’ouverture d’esprit, etc. À travers la préparation et la construction du séjour d’une part et, des activités proposées d’autre part.

Ce séjour sera un excellant moyen d’aborder la découverte du handisport, du sport adapté, du para-sport au travers de différentes activités sportives et ateliers d’échanges. Les enfants pourront donc découvrir de nouvelles pratiques et vivre des expériences inédites que ce soit au niveau moteur ou sensoriel. Différents échanges sont également prévus tout au long du séjour sur la notion du handicap et sur la notion d’inclusion.

1. La phase de préparation et de composition du groupe

Phases préparatoires : à partir de Juillet 2024

Avant le départ, des rencontres avec les jeunes seront organisées afin de préparer au mieux ce séjour. Ils feront des recherches sur les thèmes abordés et l’endroit, en groupe nous choisirons les activités lors de ce séjour. Ils mettront en place le planning des tâches et les menus.

Toutes les phases du projet sont élaborées avec les jeunes lors de réunions de préparation.

L’évaluation du projet se fera tout au long du projet (avant, pendant, après) par des temps d’écoute et de médiations individuelles et collectif avec les jeunes. Leur avis étant pris en compte pour ajuster, modifier ou améliorer le projet et ainsi atteindre au mieux les objectifs fixés.

2. Le séjour

Les jeunes seront acteurs de leur séjour, la gestion de la vie quotidienne et des diverses journées seront assurées par les jeunes eux-mêmes, et feront l’objet d’un forum quotidien afin de permettre à chacun de s’exprimer sur les différents temps de la journée. Un tableau de répartition de tâches sera élaboré de façon équitable par et avec les jeunes.

Les jeunes seront hébergés au CENH, Centre d’Education Nature du Houtland situer dans le 59 à Wormouth. . Les jeunes seront hébergés dans des chambres de 6. Les chambres fonctionneront en autonomie, chaque jeune sera responsabilisé à la gestion de la vie quotidienne, du budget, du ménage, des préparations.

Des activités sportives et de loisirs seront proposés et validées par les jeunes afin de leur permettre détente, découverte et amusement. D’autres activités culturelles de découverte de la Région seront également proposées par l’animateur.

Afin d’assurer une continuité avec les ateliers auxquels les jeunes auront participés durant les mois d’été, les jeunes seront en charge de la réalisation de prises de vue, avec l’objectif de réaliser une vidéo documentaire sur le séjour.

Des temps dédiés aux apprentissages scolaires seront proposés aux jeunes en matinée (3 à 4 matinées durant la semaine) et encadrés par les animateurs du CSC, qui pourront s’appuyer sur leur expérience de terrain tout au long de l’année au sein des collèges et l’encadrement du CLAS Collège, écoles Primaires.

Les activités seront en lien avec les thématiques sport de pleine nature. Elles permettront de renforcer les connaissances vues sur les ateliers d’accompagnement aux apprentissages, d’ouvrir les jeunes sur leurs environnements et de susciter leurs curiosités à la découverte et à l’approfondissement de nouveaux savoirs.

Une focal sera mis en avant sur les notions de l’olympisme en lien avec les Jeux olympiques d’été de 2024. Ces temps seront des moments idéals pour allié les valeurs du sport et les notions d’écocitoyenneté, d’inclusion et de partage. Un cadre Olympique sera mis en place tout au long du séjour avec :

-Une cérémonie d’ouverture du séjour le premier jour de notre arrivée

-La création du serment Olympique et des règles commune du séjour

-La création d’un hymne Olympique représentant notre séjour et ces valeurs

– La création d’une flamme Olympique point de rassemblement sur le lieu

-Une cérémonie de clôture organisée par les jeunes pour la fin du séjour

Cette expérience offrira aux enfants une expérience unique en les plongeant dans le monde fascinant des sports olympiques, les incitants à développer leurs compétences physiques, sociales et cognitives de manière ludique. En découvrant de nouvelles disciplines, en partageant des moments de compétition et de coopération, les enfants pourront s’épanouir, renforcer leur estime de soi et créer des souvenirs inoubliables.

Des matinées consacraient à l’accompagnement scolaire.

Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de points à aborder pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance en soi. L’équipe pédagogique avec le soutient d’une enseignante utiliseront des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de la maîtrise de la langue française : théâtre, écriture de chansons, d’un carnet de voyage, de courriers aux parents…

Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les ateliers seront abordés de façon ludique et concrète.

3. Déroulement Post-Séjour

Mise en place d’une réunion de bilan à l’issue du séjour avec l’ensemble du groupe. Ce temps permettra également de rencontrer de façon individuelle chaque jeune et de compléter un questionnaire de satisfaction et d’analyse de l’apport pour le jeune. Ce sera également le moyen d’envisager une perspective à ce séjour.

Une réunion de bilan sera également proposée avec la participation des parents afin de les intégrer au mieux dans l’accompagnement, de prendre en compte leurs retours sur l’action passée et de valoriser le jeune auprès de sa famille.

A l’issue du séjour, nous retrouverons les jeunes pour faire le montage de la vidéo.

Des temps spécifiques dédiés au montage des prises de vue réalisées pendant le séjour, seront mis en place, et permettront de finaliser le documentaire.

Des séances publiques pourront aussi être organisées afin de montrer aux habitants la concrétisation du projet et de les valoriser à l’échelle de la ville. Nous organiserons une rencontre conviviale avec les parents pour visionner le film.

Association CENH- Centre d’éducation Nature du Houtland 59470 Wormhout Wormhout 59470 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jeunesse02@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.23.07.17.19 »}]