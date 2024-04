Aventure Nature Maison de Loire du Loiret Jargeau, mardi 23 juillet 2024.

Aventure Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 23 juillet – 5 août Maison de Loire du Loiret Sans transport : 895 € – Avec transport de 905€ à 975 € selon ville de départ

Début : 2024-07-23T10:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-05T00:00:00+02:00 – 2024-08-05T18:00:00+02:00

La ville de Jargeau située dans le département du Loiret, à 10 km d’Orléans, est une commune entourée de verdure et bordant la Loire. C’est un lieu propice pour se rapprocher de la nature et profiter d’un temps de vacances au calme, tout en profitant des richesses du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Maison de Loire du Loiret est située au cœur d’un parc boisé et à 2 pas de la Loire.

Les jeunes seront hébergés sous tente, en gestion libre et participeront à l’élaboration et à la confection des re-pas. Les menus seront élaborés en partie avec les jeunes, et se voudront variés et équilibrés.

Ils participeront aux courses alimentaires et apprendront ainsi à gérer un budget

Le campement est composé de 3 grandes tentes de 5 chambres chacune pouvant accueillir 2 jeunes, d’une tente cuisine et d’un grand barnum pour les activités.

Un bloc sanitaire rénové cette année, est composé de douches (filles et garçons séparés), de lavabos, ainsi que de grands bacs pour laver le linge et la vaisselle.

Maison de Loire du Loiret Boulevard Carnot – 45150 JARGEAU Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

Aroéven Orléans-Tours