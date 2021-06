Aventure Nature (10-13ans) Centre de vacances de Fontenay, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Sulpice.

### Viens vivre avec nous une aventure nature. Koh lanta n’a pas de secret pour toi et tu as toujours rêvé de dormir à la belle étoile, de cuisiner ton repas sur le feu, de trouver ton chemin à l’aide d’une boussole, de vivre la vie sauvage (mais pas trop non plus) ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Nous apprendrons comment vivre confortablement et en sécurité dans la nature. Après avoir construit notre abri pour dormir, nous prendrons le temps d’organiser notre vie de groupe. Chaque jour nous irons explorer ce qui nous entoure, nous essayer à la cuisine sur le feu, reconnaitre quelque plantes commestibles ou encore identifier les traces d’un animal… … Et bien sur faire une grasse mat’ de temps en temps, parce que pour survivre dans la nature sauvage, il faut prendre des forces ! C’est un séjour pour tester l’aventure en douceur, se faire de nouveaux ami·e·s et passer de vraies vacances !

560 € sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de vacances de Fontenay 46160 Saint sulpice sur cele Saint-Sulpice Le Jaody Lot



