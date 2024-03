Aventure Multisport FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac, dimanche 28 juillet 2024.

Aventure Multisport dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 3 août FERME EQUESTRE DE LUPIAC 750

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T14:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T12:00:00+02:00

Débutant ou expérimenter nous découvrirons des activités sportives fun collectives et individuels. Nous nous affronterons lors de challenges multisports et nous relèverons 3 défi sportifs fun ensemble. Viens avec ton esprit d’entraide, d’aventure et ta dose d’énergie !

Activités: Wake Park, Pumptrack, Paddle, Tir à l’arc & Equitation, Ultimate challenge, BaseBall challenge , sortie parc aquatique, accrobranche baignades, feux de camp

FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « equitationpopulaire@gmail.com »}]

activité sportive nature

Défi Wakeboard