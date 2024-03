Aventure Multisport FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac, dimanche 21 juillet 2024.

Aventure Multisport dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet FERME EQUESTRE DE LUPIAC 750

Début : 2024-07-21T14:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T12:00:00+02:00

Concept: Débutant ou expérimenter nous découvrirons des activités sportives

fun collectives et individuels. Nous nous affronterons lors de challenges multisports et nous relèverons des défi sportifs fun ensemble. Viens avec ton esprit d’entraide, d’aventure et ta dose d’énergie !

Activités: Wake Park ou Sortie VTT, Paddle au lac, Tir à l’arc & Equitation, Ultimate challenge, BaseBall challenge, BeachVolley, SpykeBall, sortie marché nocturne, accrobranche en nocturne, baignades, veillée feux de camp

FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie

activité sportive nature

Défi Wakeboard