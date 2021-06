Aventure Montagne La Troika, 15 août 2021-15 août 2021, La Chapelle-d'Abondance.

Aventure Montagne

du dimanche 15 août au samedi 21 août à La Troika

La montagne, ça vous gagne ! Pour changer d’air et se rapprocher de la nature ce séjour mèla à la fois des découverte de la montagne et des activités sportives. Au programme : balade et randonnée sur la nature et la montagne, séance d’Escalade, sortie accrobranche et initiation au tir à l’arc. Le chalet bénéficie d’une piscine pour se rafraichir et passer des moments de détente avec les copians ! Sans oublier les traditonnelles veillées et grands jeux pour passer de moments inoubliables…

539€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La Troika La Chapelle d’Abondance La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie



