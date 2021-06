Vierville-sur-Mer Omaha Beach Calvados, Vierville-sur-Mer Aventure Mer Omaha Beach Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

Aventure Mer Omaha Beach, 23 août 2021-23 août 2021, Vierville-sur-Mer. Aventure Mer

du lundi 23 août au dimanche 29 août à Omaha Beach

Séances nautiques : séances de char à voile encadrées par des moniteurs du pôle nautique. Patrimoine : plusieurs sorties pour découvrir le port de pêche et le patrtimoine de la région. Des animations autour du milieu marin pour renforcer les connaissances sur l’environnement maritime, et les activités liées au bord de mer… (laisse de mer, balade sur le littoral, …) Des grands jeux et animations seront mis en place par notre équipe d’animation. Les valeurs de partage, de respect et de bienveillance seront au cœur de notre démarche.

560€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Omaha Beach Omaha Beach Vierville-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Omaha Beach Adresse Omaha Beach Ville Vierville-sur-Mer lieuville Omaha Beach Vierville-sur-Mer