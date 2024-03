Aventure itinérante Camping les Rochers des Parcs Clecy Le Vey, lundi 8 juillet 2024.

Aventure itinérante dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 17 juillet Camping les Rochers des Parcs Clecy 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T14:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-17T00:00:00+02:00 – 2024-07-17T14:30:00+02:00

Tu as l’esprit aventurier, curieux, et tu as soif de découverte ? Le séjour itinérant est tout indiqué pour toi ! Direction la Suisse Normande, un territoire de forêt, de vallées et de gorges d’où jaillissent des rivières que l’on essayera de suivre tout au long de notre périple sur le GR du Pays ! Aller à la rencontre d’autres voyageur-ses et des gens du coin, monter les tentes dans une clairière, se baigner dans de l’eau vive… une multitude de possibles pour une aventure unique et inoubliable !

Itinérance en pratique ça veut dire quoi ?

Le principe d’une colonie itinérante, c’est de se déplacer ! Alors tous les jours ou presque, on marchera vers un nouveau campement. Pour profiter pleinement de la rando, on veillera à respecter le rythme de chacun·e et on n’hésitera pas à faire de longues pauses devant les plus belles vues de la région. Pour établir notre campement, on aura le choix entre les campings, un bout de terrain mis à disposition par des habitant-es, ou bien encore en bivouac en pleine nature !

On décidera où dormir en fonction des possibilités et des envies du groupe. Lors des journées, on portera notre sac à dos avec nos affaires personnelles. Pas de panique, on aura le super kangoo de l’asso pour porter tout ce qui est lourd : le matériel de cuisine, les tentes, l’eau et la nourriture, etc. Notre point de départ sera la ville de Clécy, et celui d’arrivée à Pont-d’Ouilly. L’équipe d’animation a déjà imaginé un itinéraire, mais il sera possible de l’adapter en fonction des envies !

Les activités

Tout au long du séjour, on progressera en marchant le long du GR du Pays. Cela sera l’occasion de découvrir la nature environnante, chanter, se raconter des histoires… Après une bonne journée de marche on aura le plaisir de pouvoir se baigner en rivière pour se détendre et s’amuser.

Puis ça sera le moment d’établir le campement, et de jouer ! Grands jeux dans les bois, construction de cabanes ou encore jeux de sociétés, il y aura de quoi faire. Enfin les journées se termineront par des veillées, pourquoi pas autour d’un feu de camp ? Comme toutes les colos de la Bidouillerie, ce sera à toi de choisir les activités et ce qu’on mangera ! On aura aussi une ou deux journées chills à décider ensemble, qui seront l’occasion de se reposer et jouer. Et si on a encore de l’énergie en arrivant à Pont d’Ouilly, on pourra choisir de vivre une activité proposée par la base nautique ! Alors chausse tes meilleures chaussures et rejoins-nous pour cette aventure !

