Aventure Itinérante Ado Belle ile en mer, 6 août 2022, Le Palais.

Aventure Itinérante Ado

du samedi 6 août au mercredi 17 août à Belle ile en mer

Tu as l’esprit aventurier, curieux, et tu as soif de découverte ? Le séjour itinérant est tout indiqué pour toi ! Direction Belle Île en Mer, l’île favorite des bidouilleureuses, qui regorge de possibilités : l’histoire de l’île, sa géographie, ses paysages et ses sites naturels incroyables, ses habitant.es et leurs initiatives, leurs associations, sa vie culturelle… Une multitude de possibles pour une aventure unique et inoubliable ! **Les incontournables de nos séjours** Comme sur chaque séjour de La Bidouillerie, tuu décideras du programme de chaque journée en forum avec l’ensemble des jeunes des adultes de la colo, selon les envies, les besoins, et les particularités de chacun-e. La différence ? Vous n’aurez pas de lieu de camp fixe, et vous serez en itinérance, l’occasion d’explorer tous les recoins de Belle Île en Mer, dans le respect de la nature, et des autres ! Il faudra donc ensemble déterminer les lieux à visiter, les endroits où dormir, les repas, la gestion du budget, l’organisation du collectif… bref, encore une fois, tout est possible, et ce séjour sera unique ! **Belle-Île en mer, une multitude de possibles !** Une chose est sûre, Belle-Ile en Mer ne laisse personne indifférent.e ! En itinérance, tu auras l’occasion de découvrir une nature exceptionnelle : des petits ports insolites, les chemins de randonnée qui bordent notamment ses 80km de côte et offrent des paysages spectaculaires à couper le souffle, entre terre et mer ! Mais Belle Île en Mer, c’est aussi de nombreuses initiatives d’habitant.es, une vie culturelle riche, un mode de vie insulaire à découvrir ! Alors n’hésitez pas à partir à leur rencontre, à découvrir les ateliers de céramistes, d’apiculteur.ices, la ressourcerie-recyclerie de l’île, à rencontrer les producteur.ices locaux sur les marchés, à profiter des nombreux concerts de l’île l’été, etc. **Autre chose à savoir ?** Pas besoin d’être un.e sportif.ve de haut niveau pour se lancer dans cette aventure en itinérance ! Nous t’enverrons un trousseau qui te permettra de savoir quelles affaires emmener, et en quelle quantité. Ce séjour est à destination et à la portée de tous.tes ! Le rendez vous a lieu à la gare maritime de Quiberon en début d’après midi.

600 euros

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Belle ile en mer Le palais Le Palais Morbihan



