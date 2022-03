Aventure Gourmande Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Aventure Gourmande Lannion, 19 mars 2022, Lannion. Aventure Gourmande Lannion

2022-03-19 11:00:00 – 2022-03-19 14:00:00

Lannion Côtes d’Armor Randonnée de 4 à 5 km au cœur de Lannion durant laquelle vous pourrez déguster un repas complet préparé des commerçants locaux. sclaude@enssat.fr +33 6 21 65 12 38 http://raidaventure.projets-sh.enssat.fr/ Randonnée de 4 à 5 km au cœur de Lannion durant laquelle vous pourrez déguster un repas complet préparé des commerçants locaux. Lannion

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion lieuville Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Aventure Gourmande Lannion 2022-03-19 was last modified: by Aventure Gourmande Lannion Lannion 19 mars 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor