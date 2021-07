Marvejols Lycée Saint Joseph Lozère, Marvejols Aventure et révisions au cœur du Gévaudan Lycée Saint Joseph Marvejols Catégories d’évènement: Lozère

Marvejols

Aventure et révisions au cœur du Gévaudan Lycée Saint Joseph, 23 août 2021-23 août 2021, Marvejols. Aventure et révisions au cœur du Gévaudan

du lundi 23 août au samedi 28 août à Lycée Saint Joseph

Tu te dis que réviser un peu avant la rentrée, ce serait quand même une bonne idée ? La nature et le sport sont les deux choses qui te bottent ? Alors ce séjour va te faire rêver ! Tu profiteras de quelques sessions de révision adaptées à ton niveau en français, maths, sciences, géogrpahie… Et en plus tu vas pouvoir admirer les paysages exceptionnels que te propose la Lozère des randos dans les gorges du Tarn ! Mais l’aventurier qui sommeille en toi aura aussi la possibilité de se détendre les orteils dans les lacs et rivières et se dégourdir les guiboles avec des grands jeux exceptionnels ! En gros, randos, baignades, jeux et veillées seront au programme de ces vacances hors du commun. Marvejols, une petite ville typique de la Lozère, t’accueille au sein du centre de vacances situé en plein centre-ville. Les chambres de 2 à 4 lits te permettront de te faire des copains sur la colo et de te sentir entouré durant les belles nuits Lozériennes ! Les salles de bain sont proches des chambres. Les repas sont préparés sur place par un cuisinier. Les transports se feront en TGV ou en car grand tourisme pour aller sur le lieu de la colo. Sur place tu te déplaceras en minibus ou à pieds !

500

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Lycée Saint Joseph 1 avenue Théophile Roussel, 48100, Marvejols Marvejols Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T06:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Marvejols Étiquettes évènement : Autres Lieu Lycée Saint Joseph Adresse 1 avenue Théophile Roussel, 48100, Marvejols Ville Marvejols lieuville Lycée Saint Joseph Marvejols