Aventure et exploration insolite au cœur d’îles bretonnes Pleumeur-Bodou, 3 mars 2022, Pleumeur-Bodou.

Aventure et exploration insolite au cœur d’îles bretonnes Pleumeur-Bodou

2022-03-03 10:30:00 – 2022-03-03 13:00:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

A quelques encablures de la “grande île”, entre Terre, Mer et Lumières envoutantes, naviguez à pieds entre les Iles mystérieuses : Canton, Renard, Losquet, Fougère. Serez vous résoudre leurs intrigues :

– cercles gigantesques à Losquet (empreintes de présences extraterrestres ?),

– lignes de trous sur les roches (habitat troglodyte de créatures miniatures ?),

– cratères au cœur d’eau à Agathon (point de chute d’une comète ?),

– croix vivantes à Canton (abus d’hydromel ?)…

Dans un cadre rythmé et façonné par la marée, vivez une immersion au plus près des éléments et du patrimoine. À la recherche “du temps passé, pour capturer le présent, afin de dessiner un futur”. Une balade unique et inoubliable, accompagné d’un guide expérimenté, qui ravira les grands comme les petits.

Prévoir Chaussures pouvant aller dans l’eau, fermées (pas de sandale), coupe vent.

Réservation par mail 48h max avant la sortie

Pleumeur-Bodou

