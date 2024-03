Aventure et Cabanes – Croq’ Vacances Camping du Centre de la Ducherais Campbon, dimanche 28 juillet 2024.

Aventure et Cabanes – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 3 août Camping du Centre de la Ducherais 499 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T08:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T19:00:00+02:00

Prépare-toi à vivre l’été de tes rêves au cœur de la nature !

Ta destination de prédilection : la colonie de vacances à Campbon, où l’aventure et le divertissement t’attendent à chaque coin de forêt. Au programme : une session d’accrobranche palpitante, des jeux de piste en pleine nature, la construction de ta propre cabane au milieu des arbres, une initiation au poney, et même une sortie piscine pour te rafraîchir par les chaudes journées ensoleillées. Cette colonie en plein air est une véritable évasion de la routine quotidienne.

Lors d’une séance d’initiation au poney tu découvriras les rudiments de l’équitation, tandis que le parcours d’accrobranche te propulsera dans les hauteurs, entre les filets et les cabanes perchées. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : tu auras l’opportunité de laisser libre cours à ton imagination en construisant ta cabane, utilisant des matériaux naturels pour créer des œuvres éphémères telles que des cartes postales et des sculptures Land Art.

Ce séjour te permettra de te déconnecter du monde numérique, te plongeant ainsi dans un univers authentique où la créativité, la camaraderie et la découverte de la nature seront au cœur de chaque activité. L’apprentissage des règles de sécurité lors des activités d’accrobranche et d’initiation au poney renforcera ton sens des responsabilités.

En résumé, cette colonie de vacances à Campbon sera une expérience inoubliable, riche en aventures et en souvenirs. Elle contribuera non seulement à ton développement personnel, social et physique, mais aussi à élargir tes horizons et à nourrir ton amour pour la nature. De plus, l’équipe pédagogique a minutieusement préparé une variété de jeux et d’animations pour rendre ton séjour encore plus exceptionnel. Alors, prépare-toi à vivre des moments inoubliables et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans ta mémoire pour toujours !

Camping du Centre de la Ducherais La Ducherais 44750 CAMPBON Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-aventure-et-cabanes_42.html »}]

cabanes poney

Croq’ Vacances