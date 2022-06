« Aventure en soliDaire » fête ses 10 ans ! Montélier Montélier Catégories d’évènement: 26120

Montélier

« Aventure en soliDaire » fête ses 10 ans ! Montélier, 2 juillet 2022, Montélier. « Aventure en soliDaire » fête ses 10 ans ! Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono

Montélier 26120 Afin de fêter dignement cet événement unique, une journée de réjouissances ! contact@aventureensolidaire.net +33 4 75 59 99 64 Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 26120, Montélier Autres Lieu Montélier Adresse Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Ville Montélier lieuville Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier Departement 26120

Montélier Montélier 26120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelier/

« Aventure en soliDaire » fête ses 10 ans ! Montélier 2022-07-02 was last modified: by « Aventure en soliDaire » fête ses 10 ans ! Montélier Montélier 2 juillet 2022 26120 Montélier

Montélier 26120