Aventure en Brocéliande CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, lundi 8 juillet 2024.

Aventure en Brocéliande dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 13 juillet CPIE Forêt de Brocéliande pas de transport prévu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T10:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T12:00:00+02:00

Aventure en Brocéliande

Tu as soif d’aventures, ce séjour est fait pour toi ! Au coeur de la forêt de Brocéliande, équipé de ton sac à dos, d’une carte et d’une boussole, les sentiers de randonnées n’auront plus aucun secret pour toi ! L’occasion de découvrir des paysages emprunts de magie et de vivre 6 jours en extérieur ponctués de découvertes, de jeux et de bonne humeur.

Au programme : jeux de piste, randonnées, construction de cabanes, activités sportives, veillées,…

CPIE Forêt de Brocéliande 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET Concoret 56430 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 22 74 62 »}, {« type »: « link », « value »: « http://cpie-broceliande.fr/cpie/projet/201470/Sejours-de-vacances »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-broceliande.fr »}]

camp nature

CPIE Forêt de Brocéliande