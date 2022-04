AVENTURE DE PÂQUES – LA QUÊTE DU GOBELIN DE PÂQUES Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-04-22 10:30:00 – 2022-04-22 19:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Aventure de Pâques – La Quête du Gobelin de Pâques Hugo Blin rêve de devenir lapin de Pâques depuis tout petit. Malgré le refus de ses parents, il se lance à la poursuite du véritable lapin de Pâques… Venez jouer en famille ou entre amies et amis pour aider Hugo dans sa quête !

Une game master se tient devant vous. Face à elle, votre équipe se retrouvera dans un univers mystérieux mais bien joyeux, Pâques oblige ! Tour à tour et sans vous consulter, prenez des décisions qui influenceront le cours de l’histoire.

Déplacez vous, parlez à des personnages, fouillez les pièces, utilisez des objets… et résolvez ensemble les énigmes qui s’offrent à vous ! Jeu immersif tout public pour 2 à 8 personnes

Dès de 7 ans Les 22 et 23 avril 2022

Sessions de jeu à : 10h30 – 12h30 -14h -15h30 -17h Réservez votre session dès aujourd’hui sur notre site !

https://www.lesanimationsdugobelin.com/events/view/17425 De 7 à 11 ans : 5€ (les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte) À partir de 12 ans : 10 € +33 3 83 32 25 06 https://www.lesanimationsdugobelin.com/events/view/17425 Les Jeux Thèmes

