Aventure Corse ! Centre de vacance AROEVEN, Carg Cargèse, jeudi 1 août 2024.

Aventure Corse ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 1 – 14 août Centre de vacance AROEVEN, Carg 1475 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-01T06:00:00+02:00 – 2024-08-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-14T00:00:00+02:00 – 2024-08-14T20:00:00+02:00

Tu découvriras les mille visages de l’ouest de la Corse, à Cargèse, ancienne cité grecque et station balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin, son maquis, le tout dans une ambiance festive !

Le petit + du séjour, activités nautiques réalisées en gestion directe, l’Aroéven est propriétaire de son propre bateau, permettant aux jeunes de donner leurs avis sur la composition des groupes, les itinéraires et les créneaux des sorties bateau !

ACTIVITES :

– Balade en bateau

– Pêche en mer

– Bouée tractée

– Baignades

– Randonnées

– Activités de détente: jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques

– Grands jeux et veillées

Ouverts aux sourds, malentendants et entendants : les séjours représentent une grande aventure humaine, en donnant la possibilité à de jeunes sourds et à de jeunes entendants de développer le sens du partage, la solidarité et de les sensibiliser au fait que nous pouvons vivre ensemble malgré nos différences.

HEBERGEMENT :

A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. L’hébergement est sous tentes « marabouts » de 6 places sur un terrain arboré et ombragé. Des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine ainsi qu’une salle d’activité et de restauration.

ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés, d’un stagiaire BAFA et d’un directeur diplômé tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des adolescents.

Centre de vacance AROEVEN, Carg 8 chemin des vignes cargèse Cargèse 20130 Corse-du-Sud Corse

