AVENTURE colonie BOIS DE BERTRAND, 1 août 2021-1 août 2021, Génolhac.

AVENTURE

du dimanche 1 août au dimanche 8 août à colonie BOIS DE BERTRAND

Pour les 6-13 ans Si votre enfant est un vrai AVENTURIER ce séjour est fait pour lui ! De nombreuses activités sont au programme autour de la nature et l’aventure ! Trois grandes journées spécifiques : – GRIMPE D’ARBRE avec un prestataire agrée La vue des cimes . Le moniteur encadrera les enfants à partir de 9 ans à grimper en haut des plus beaux arbres de la colonie, avec bien sur tout l’équipement et la sécurité nécessaire, une expérience que vos enfants ne vivront nul part ailleurs ! – COLO-LANTA : le principe du grand jeu télévisé se passe en grandeur nature à la colonie, en équipe les enfants devront faire preuve de courage et de persévérance afin de remporter les épreuves, puis ils s’affronteront lors de l’épreuve finale des poteaux, qui remportera le TOTEM COLO-LANTA 2021 ? – Journée TRAPPEURS, afin de gagner la reconnaissance de « vrais petits trappeurs » les enfants devront se mettre dans la peau de vrais aventurier et affronter la nature Un séjour sous le thème de la nature, du plein air et de l’aventure, parfait pour les enfants qui souhaitent passer une semaine active, pleine d’aventures en tout genre ! Sans oublier nos nombreuses activités colo, grands jeux, sortie baignade etc….

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

colonie BOIS DE BERTRAND 30450 GENOLHAC Génolhac Gard



