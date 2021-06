AVENTURE S“COOL“ AIRE CENTRE CJH – ARC SUR ARGENS, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Les Arcs-sur-Argens.

_Plus qu’une remise à niveau, un nouveau départ!_ **LOCALISATION :** Aux portes de la côte d’Azur et des Alpes de Haute Provence, notre centre se situe dans le département du Var, au coeur même de la Dracenie, région attractive et sauvage. (MARSEILLE 128 km , NICE 84 km ,TOULON 68 km ) **HEBERGEMENT :** Notre maison, localisée sur les hauteurs des Arcs sur Argens, village médiéval blotti sur les contreforts du Verdon, est une structure de grand confort. Elle offre des chambres de 4 lits, des douches et des toilettes à proximité, une belle salle à manger spacieuse, de nombreuses salles d’activités, des salles multimédia climatisées, un gymnase, des terrains de sport, et des coins et des recoins pour les petits groupes amoureux de calme et de senteurs méditerranéennes. **LES ACTIVITÉS :** **6/11 ans : Les élémentaires** **3 modules dans la journée :** **- Sport :** Basket, Foot en salle, tir à l’arc, footing ou encore Fitness. **- Remise à niveau : 3 possibilités :** **1/ ENGLISH TEAM : -** Stage d’Anglais : séquences ludiques d’ANGLAIS: on apprend à se présenter à parler et à communiquer. On utilisera également un petit cahier d‘exercice de notre crue que le jeune gardera. (1h30 à 2h par jour sur 6 jours) **2/ GRAND REPORTER -** Stage de Français : Nous allons mettre en place un carnet de séjour sous forme d’un petit journal avec photos et texte. Travail d’Ecriture manuelle et informatique. (1h30 à 2h par jour sur 6 jours) **3/ MATHEMATIQUES – Stage de Mathématiques :** 1h30 par jour pour se remettre à niveau. Résolution de problèmes, logique et travail ludique. (1h30 à 2h par jour sur 6 jours) **- Détente et loisirs on se détend on profite** **Ateliers Cuisines :** des gâteaux, des crêpes ou encore du pain… L’atelier des petits plaisirs dans la cuisine pédagogique du centre. Humm ! À volonté ! **Accrobranches :** on prend de la hauteur sur des installations sécurisées riche en sensations et en émotions **(1 séance).** **Sortie à la Cascade de Sillans :** la plus jolie chute d’eau du Var ! **Sortie aux Gorges du Blavet :** petit canyon boisé aux surprenantes falaises rouges, la grotte de Mueron, une ancienne carrière de pierres meulières et l’oppidum de la Forteresse avec un beau panorama sur le rocher de Roquebrune et la plaine de Saint-Raphaël. **Sortie au PARC DE LOISIRS DRACENIE PROVENCE :** plan d’eau avec baignades, structures gonflables et Drop in island (1 journée rebondissante) Visite du Bourg Médiéval du Parage situé à proximité du centre. **Des veillées tous les soirs** **11/17 ANS : Collège et Lycée** Sur 8h par jour : **- 1h30 de sport par jour :** Footing, flag, basket, fitness, stretching, course d’orientation et football **- 2h30 de travail par jour :** **1/ Module de Mathématiques – 40 minutes/jour :** plus que de la résolution de problèmes, on ré apprend la méthodologie : on pose un problème, on identifie les données et moyens en notre possession avant de résoudre. **2/ Module d’Anglais – 40 minutes/jour :** on parle on échange et on pratique. Nombreuses mises en situation. **3/ Module de Français – 40 minutes/jour :** on travail sur la rédaction : comment repérer les fautes, comment les éviter, comment apprendre à évoluer. **- 1h d’apprentissage à la vie quotidienne par jour :** Comment faire sa lessive, comment construire un menu équilibré, comment faire à manger (faire un menu et le réaliser), comment rédiger un courrier sur informatique et encore, comment organiser une sortie. **-3 h de détente et de loisirs :** séance d’Accrobranches, Baignades au Parc de Loisirs de la Dracenie, sortie aux Gorges du Blavet, séance de Kayak et sortie paintball, et des veillées tous les soirs

500 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CENTRE CJH – ARC SUR ARGENS 83460 ARCS SUR ARGENS Les Arcs-sur-Argens Var



